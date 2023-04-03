Ударить в Грязь лицом: почему Галкин* не может избавиться от замка

Максим Галкин* уже успел шокировать коллег.

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Еще в древней Руси у кулачных бойцов существовало выражение "Не ударить в грязь лицом", потому что самым позорным исходом боя для мужчины считалось упасть лицом в грязь. Со временем поговорка стала синонимом позора. Некогда популярный в России юморист Максим Галкин* за год умудрился ударить в грязь лицом минимум дважды.

После бегства в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми шоумен напрочь забыл о своем второсортном юморе и переключился на второсортные политические лозунги. Ради лишней копеечки, пародист, заработавший свое состояние на россиянах, начал лить грязь на этих самых россиян.

Измазавшись в грязи по полной, Максим Галкин* получил жесткий ответ. Его признали иностранным агентом в России, что имеет определенные юридические последствия. Алла Пугачева, находящаяся на содержании у мужа, конечно, закатила скандал против Минюста РФ, но "порешать вопросик" у Примадонны не получилось.

По итогу звездное семейство решило избавиться от знаменитого замка в подмосковной деревне Грязь. СМИ неоднократно сообщали, что собственником недвижимости является только Максим Галкин*. И все бы ничего, но связываться с иностранным агентом мало кто хочет – здесь и сработали юридические последствия.

Впрочем, есть и вторая причина. Алла Пугачева с мужем запросили за недвижимость площадью две тысячи квадратных метров, занимающую гектар земли, один миллиард рублей. Может, какой состоятельный поклонник Народной артистки СССР и согласился бы на невыгодную покупку, но испачканная в грязи репутация шоумена отталкивает от деревни Грязь.

Кроме того, деревня считается не столь элитной, коммуникации там не самые развитые, поэтому обеспеченные люди не спешат переезжать туда. К тому же они умеют считать деньги. По скромным подсчетам экспертов, ежемесячно на коммунальные услуги и на оплату прислуги придется тратить порядка миллиона рублей.

Максим Галкин* в свое время уже успел шокировать коллег внутренними убранствами замка. Там есть все и даже больше. Только мало кому сегодня нужны частная обсерватория и рыцарские доспехи, выставленные в гостиной. Андрей Малахов в свое время иронизировал, что не провел был больше суток в замке Аллы Пугачевой ее мужа даже за деньги.