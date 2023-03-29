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Шоу-бизнес
"Гомосексуалист": мечтающий увидеть Киркорова в колготках Галкин* получил жесткий ответ

"Гомосексуалист": мечтающий увидеть Киркорова в колготках Галкин* получил жесткий ответ

Максим Галкин* перешел грань дозволенного.
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Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг, с недавних пор антинародный артист Максим Галкин* когда-то был популярным российским юмористом, собирал большие залы и неплохо зарабатывал на гражданах, за счет которых сегодня упражняется в остроумии и тоже неплохо зарабатывает. Только в современных реалиях переобувшийся шоумен больше славится не пародиями, а политическими лозунгами.

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 Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

Выступления Максима Галкина*, который вынужден зарабатывать за двоих, чтобы покрыть аппетиты сидящей дома с детьми Аллы Пугачевой, отнюдь не ограничиваются критикой в адрес властей, что вполне допустимо в демократическом обществе. Пародист упражняется в русофобии на потеху благодарной западной публике.

Несостоявшийся политолог уже перешел грань дозволенного, комментируя спецоперацию на Украине. Он придумал формулу для перемирия. Пародист признался, что мечтает увидеть Народного артиста России Филиппа Киркорова, одетого в прозрачные колготки.

По словам шоумена, бывший муж его жены должен держать в руках голову журналистки Ольги Скабеевой, якобы именно так можно остановить СВО и сесть за стол переговоров. Юмористический подход к трагическим событиям сам по себе отвратителен, только объект его насмешки расценила "юмор" как призыв к убийству и дала жесткий ответ.

В социальных сетях журналистка назвала своего обидчика "ублюдком" и "гнидой". Позже в эфире программы "60 минут" Ольга Скабеева заявила, что Максим Галкин* является "гомосексуалистом". Она подчеркнула, что по данному делу уже направлены обращения в Генпрокуратуру и СК РФ.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2023, 14:40 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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