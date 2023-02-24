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Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Некоторые артисты проявили русофобию.
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24 февраля 2022 года исполнился год с того момента, как Армия России, по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина, приступила к выполнению задача по обеспечению безопасности мирных жителей новых субъектов РФ в рамках специальной военной операции.

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Решение президента о начале спецоперации России на Украине поддержали миллионы граждан. А вот у отечественных звезд мнения разделились. Конечно, большинство выступило за СВО, но нашлись и русофобы, позорно сбежавшие с родины и позволившие себе абсолютно непристойные высказывания.

Родина, к слову, в долгу не осталось – сегодня активно обсуждаются инициативы по лишению подобных артистов почетного звания, гражданства РФ и недвижимости в нашей стране. Рассказываем о данных индивидах.

МАКСИМ ГАЛКИН* И АЛЛА ПУГАЧЕВА

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Конечно, флагманом русофобии в сфере шоу-бизнеса стал некогда популярный комик Максим Галкин*. Шоумен, сбежав в Израиль, переквалифицировался в политического аналитика, решив вместо второсортного юмора озвучивать свое второсортное мнение относительно народа, властей и армии России.

Его супруга, Народная артистка СССР Алла Пугачева долгое время хранила молчание. Однако после признания пародиста иностранным агентом, закатила истерику против властей, попутно оскорбив и народ.

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ*

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Все еще народный артист России Андрей Макаревич* тоже решил не отставать от своих израильских друзей. Музыкант закамуфлировал русофобию в песни. В частности, он заявил, что русский народ уже не спасти. Нет, потом, конечно, рокер попытался оправдаться, мол его не так поняли, только осадок у граждан РФ уже остался.

ВЕРА БРЕЖНЕВА И БРАТЬЯ МЕЛАДЗЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Вера Брежнева после начала спецоперации тупо не смогла определиться с родиной. Зарабатывая деньги в России, она позиционировала себя патриоткой Украины. Правда, артистка не снискала поддержку ни в какой стране. В какой-то момент она, было дело, влезла в политику, но негативная реакция подписчиков заставило певицу одуматься.

Ее супруг, композитор Константин Меладзе оказался куда предусмотрительнее и покинул страну, не делая неуместных заявлений. Зато его родного брата, певца Валерия Меладзе в какой-то момент тоже прорвало на комментарии, после чего пришлось временно исчезнуть из публичного пространства – фанаты не оценили.

ЛИЯ АХЕДЖАКОВА

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com

Королева второстепенных ролей, что. кстати, не умиляет ее актерского таланта, Лия Ахеджакова даже в культовых советских фильмах позиционировала своих персонажей как "не таких, как все". Вот в реальной жизни Народная артистка России не стала поддерживать мнение большинства своих коллег и резко выступила против СВО. Похоже, это стоило звезде карьеры в театре – по общественным давлением "Современник" отказался от спектаклей с ее участием.

БАРБАРА БРЫЛЬСКА

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

Заступиться за коллегу решила актриса Барбара Брыльска. Конечно, она не совсем российская звезда, однако довольно приличные гонорары заработала, участвует в отечественных проектах. Более того, славу артистке принесла именно роль в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"

И ладно бы она просто поддержала подруг – нет же, актриса принялась оскорблять русский народ. Кроме того, она призвала коллегу покинуть страну и бороться против спецоперации уже из-за рубежа. Правда, негативная реакция уже по классике заставила полячку оправдываться.

*Признаны иностранными агентами, согласно решению Минюста РФ

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2023, 20:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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