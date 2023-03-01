Что станет с российским имуществом Веры Брежневой: По закону изымать

Беглая певица пытается избавиться от недвижимости.

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Музыкальный продюсер Константин Меладзе и его супруга Вера Брежнева в прошлом году покинули Россию. Композитор оставил свой переезд в Италию без комментариев – он вообще старался не делать громких заявлений. А вот певица, наоборот, договорилась до того, что получила волну негатива как от россиян, так и от украинцев, к которым примазалась в качестве патриотки.

Видимо, супруги не предполагают вернуться в Россию. По крайней мере, они выставили свой роскошный особняк в элитном районе Подмосковья на продажу. Как сообщает РИА ФАН, Константин Меладзе и Вера Брежнева снизили цену за лот на целых сто миллионов рублей.

Сегодня дом звезд продается за 299 миллионов рублей. Меж тем, юрист Дмитрий Аграновский полагает, что россияне должны объявить бойкот беглым артистам и не покупать их имущество. Общественный деятель предложил дождаться момента, когда в России "можно будет по закону изымать аналогичные дома".

Об этом юрист заявил в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня". При этом он отметил, что в особняке Веры Брежневой и Константина Меладзе можно организовать детский санаторий. К слову, эксперты по недвижимости сомневаются, что звездам удастся быстро продать свой особняк.

Риелторы отмечают, что рынок элитного жилья сегодня стоит: обычные граждане не могут позволить себе дорогие покупки, а богатые внимательно следят за своим вложениями. Скорее всего Вера Брежнева и Константин Меладзе должны будут скинуть цену, уточняет телеканал "Царьград".