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Элитный особняк: беглая скандалистка Брежнева может лишиться имущества в России

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Элитный особняк: беглая скандалистка Брежнева может лишиться имущества в России

Недвижимость певицы оценивается в 300 миллионов рублей.
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На фоне геополитических изменений минувшего года бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева вляпалась в грандиозный скандал. Певица долгое время не могла определиться с родиной. Зарабатывая приличные деньги в России, она кричала о поддержке Украины, что не добавило ей очков ни с одной, ни с другой стороны.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Украинские фанаты исполнительницы хита "Любовь спасет мир" настойчиво попросили ее не примазываться больше к ним, в нашей стране тоже осудили артистку за неуместные заявления. Так или иначе, звезда эстрады на некоторые время пропала из виду и даже в социальных сетях старалась не появляться.

Как выяснилось позже, Вера Брежнева сбежала из России, но нет, на Украину. На это патриотических чувств ей не хватило. Артистка предпочла жить в Италии вместе с супругом. Музыкальный продюсер Константин Меладзе, к слову, скандальных реплик не допускал – уехал по-тихому.

Однако теперь супруги могут лишиться имущества в России. Пока слухи о национализации недвижимости беглых звезд не стали официальными законами, Вера Брежнева и Константин Меладзе решили самостоятельно избавиться от элитного особняка в Подмосковье.

По данным газеты "Комсомольская правда", элитный особняк площадью 700 квадратных метров оценивается в 300 миллионов рублей. Изначально Вера Брежнева с супругом планировали сдавать недвижимость в аренду, но клиентов не нашлось. Кстати, по соседству со звездами живет юморист Сергей Светлаков.

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2023, 09:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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