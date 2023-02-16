Порезали на куски: не стало Веры Брежневой

Поклонники певицы в шоке.

Известная певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева вот уже год не может определиться с родиной. Зарабатывая деньги в России, она называет себя патриоткой Украины. А на фоне специальной военной операции звезда и вовсе сделала ряд скандальных заявлений, вызвавших негативную реакцию в нашей стране.

Из-за серьезного общественного давления и критики со стороны коллег по цеху исполнительница хита "Любовь спасет мир" на некоторое время и вовсе пропала из виду. Она перестала появляться на светских мероприятиях и даже в социальных сетях не проявляла активность.

Поклонники певицы заметили лишь одну странность. Вера Брежнева зачем-то удалила из соцсетей совместные с супругом фотографии. Из ее профиля исчез композитор и продюсер Константин Меладзде.

Прочем и сама актриса отчасти исчезла с голубых экранов. На телеканале ТВ-3 решили порезать на куски сериал "Мажор". Телевизионщики убрали из картины сцену с участием звезды. Все несколько кликов мышки монтажера и Веры Брежневой не стало в рейтинговой ленте.

Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на блогершу Ксению Собчак. По словам журналистки, кадры с участием певицы имеют важное значение для сюжета. Меж тем, Вера Брежнева появляется в эпизоде, длящимся всего сорок секунд.