Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства

Михаил Горбачев завещал свое имущество родственникам.

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Знаменитый политик Михаил Горбачев покинул этот мир, оставив своим родственникам несметные богатства. Как известно, на банковском счете у единственного в истории президента СССР была неприлично большая сумма, что вполне может привести к большому распилу имущества.

Также, как пишет "Общественная служба новостей", Горбачев владел двумя роскошными домами. Один из объектов недвижимости находится в США, а другой – на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. От двухэтажной виллы в Баварии Михаил Сергеевич избавился еще пять лет назад, получив за продажу этого имущества примерно семь миллионов долларов.

Говорят, Горбачев завещал дом в Подмосковье своим внучкам Ксении и Анастасии и правнукам Саше и Никите. Недвижимость располагается в деревне Калчуга – недалеко от государственной резиденции "Ново-Огарево". Дома там стоят от 126 миллионов, пишут в Сети.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. У политика были как сторонники, так и противники, но согласятся многие: он много сделал для страны. Так считает, например, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Нарусова. Она выразила мнение в беседе с URA.RU.