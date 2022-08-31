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Происшествия
Гемодиализ и ухудшение состояния: Подробности смерти Михаила Горбачева

Гемодиализ и ухудшение состояния: Подробности смерти Михаила Горбачева

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелым недугом.
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О смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева сообщили в ночь c 30 на 31 августа в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Политик долго и продолжительно боролся с болезнью. На днях ему сделали гемодиализ.

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 Михаил Сергеевич Горбачев

Михаил Сергеевич Горбачев президент СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев страдал от заболевания почек, последний год он находился в больнице. По словам медиков, политик не болел коронавирусом, а его смерть наступила из-за возраста и болезни.

В 2011 году в Германии Горбачеву сделали сложную операцию на позвоночнике. Дальше политик перенес еще несколько операций операций. Горбачев также страдал от диабета в тяжелой форме.

Летом пресс-секретарь "Горбачев-фонда" Владимир Поляков сообщил, что Михаил Горбачев стал чувствовать себя гораздо хуже. У него начались проблемы с почками, из-за чего его перевели на гемодиализ. Горбачев редко покидал больницу и только под строгим наблюдением врачей.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким политика в связи с трагедией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что российский лидер направит семье политика телеграмму. Российские политические деятели отметили, что действия Горбачева должны оценить будущие поколения.

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище на родовом участке рядом с женой Раисой. Об этом Горбачев писал в своем завещании.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Михаил Горбачев. Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 31 августа 2022, 08:48 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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