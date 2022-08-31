"Он был моим героем": Шварценеггер скорбит об уходе Горбачева

30 августа после продолжительной болезни на 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев. Политик находился в больнице на гемодиализе, в последние дни его состояние значительно ухудшилось. Сообщалось, что у Горбачева был установлен кардиостимулятор, а также он перенес несколько операций и страдал от сахарного диабета.
Политики и знаменитости по всему миру выражают соболезнования в связи с трагедией. Президент России Владимир Путин направит телеграмму родственникам Горбачева.
Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной автора перестройки и нового мышления Михаила Горбачева. Звезда заявила, что считает Горбачева своим героем и даже другом, сообщает телеканал "360".
"Михаил Горбачев был одним из моих героев, для меня было честью и удовольствием повстречать его. Мне невероятно повезло называть его другом. Мы все можем извлечь урок из его фантастической жизни, – написал Арнольд Шварценеггер в своем аккаунте.
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве на родовом участке рядом с его женой Раисой. Об этом политик сам написал в своем завещании.