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Михаил Сергеевич Горбачев

президент СССР
Михаил Сергеевич Горбачев
  • Дата рождения: 2 марта 1931
  • Место рождения: село Привольное, Ставропольский край, СССР
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Жена/Муж: Раиса Горбачева (Титаренко) 1932-1999
  • Дети: Ирина Вирганская

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года на Ставрополье. В историю вошел как первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира. В период деятельности Горбачева в должности главы государства в СССР произошли серьезные изменения, повлиявшие на глобальное мироустройство.

Самая масштабная попытка реформирования советской системы под названием "перестройка" ознаменовалось политикой гласности, свободы слова и печати, демократических выборов, реформирования социалистической экономики в рыночную, антиалкогольной кампанией. На мировой арене правление Горбачева прямо или косвенно привело к окончанию Холодной войны, выводу советских войск из Афганистана, распаду СССР и Варшавского блока, объединению Германии.

Партийную карьеру Горбачев начинал на Ставрополье, в 21 год вступил в КПСС, работал в горкоме и обкоме ВЛКСМ. В 1966 году был избран первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, в 1978 - секретарем ЦК КПСС. В этом же году Горбачев с семьей переезжает в Москву. После смерти Константина Черненко занял высшую должность в стране – в 1985 году избран генсеком ЦК КПСС, тремя годами позже стал председателя Президиума Верховного Совета СССР. В марте 1990 года после учреждения в СССР новой должности президента на Съезде народных депутатов Горбачев был избран на этот пост.

В августе 1991 года в результате путча, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, Михаил Горбачев был изолирован на даче в Форосе. После самороспуска ГКЧП и ареста его членов, президент вернулся в Москву, но руководить СССР ему оставалось недолго. 8 декабря 1991 года президенты РСФСР и Украины и председатель Верховного Совета Белорусской ССР - Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич - подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ. 25 декабря Горбачев в телеобращении к народу объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.

После ухода с политической сцены первый президент СССР создал "Горбачев-фонд" - Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований. Он стал одним из первых независимых "мозговых центров" современной России. Организация проводит исследования социальных, экономических и политических проблем, финансируется за счет личных средств Горбачева и пожертвований граждан.

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