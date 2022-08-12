Скитающиеся по миру Галкин и Пугачева спустили миллионы на аренду вычурного особняка

Журналисты выяснили, сколько Алла Пугачева и Максим Галкин заплатили за проживание в роскошном доме в Латвии.

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Пожив несколько месяцев в Израиле, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми отправились в Юрмалу, где климат для примадонны российской эстрады более благоприятный. Как сообщает "Комсомольская правда", семейство поселилось на вилле "Марта" – в одном из самых дорогих комплексов страны. Особняк с довольно вычурным интерьером продается за 15 миллионов евро.

На территории, где находится двухэтажный дом, также есть гараж и помещение для охраны, а также СПА-комплекс и теннисный корт. В самом особняке, помимо четырех комнат, кухни и столовой, – зимний сал, кинозал и библиотека. Журналисты узнали, что арендовать такой дом на месяц можно за 100 тысяч евро. Галкин и Пугачева заплатили за пару месяцев, а значит, они спустили примерно 13 миллионов рублей.

Это не единственные расходы семейства. Знаменитые родители платят няням не меньше 200 тысяч рублей, и столько же – поварам и помощникам. Причем зарабатывает сейчас в семье лишь Галкин. Юморист скитается по всему миру с гастролями, причем до недавнего времени он брал с собой супругу, но та, скорее всего, слишком устала от переездов, поэтому решила остаться с детьми в Юрмале.