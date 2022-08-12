Навсегда ушел: Россияне оплакивают Галкина

Гордыня и упертость сгубила любимого когда-то россиянами Максима Галкина.

После начала спецоперации на Украине шоумен Максим Галкин уехал из России. Пародист уже полгода находится за границей, где уже начал активно гастролировать. Он резко высказался в адрес российских властей и стал критиковать действия армии России. При этом жена артиста Алла Пугачева хранила молчание. Теперь фанаты уверены, что путь на родину Галкину заказан. О работе в России не может быть и речи. Россияне оплакивают потерю. В то же время многие отвернулись от него.

Нумеролог Владимир Кузнецов уверен, что Максим Галкин никогда больше не вернется в Россию, то есть он навсегда ушел из жизни россиян. Об этом свидетельствуют цифры в его биографии. Галкин родился 18 июня. Это число означает его финансовое благополучие. Также Галкин является носителем тысячного знака – одного из самых высоких. Такие цифры есть в биографии те, кто оставит после себя след.

Также у Галкина присутствует знак прогресса. Он обладает хорошо развитыми аналитическими способностями и отличной памятью. Это позволяет ему быстро разучивать языки и ориентироваться в жизни.

При этом нумеролог отметил, что в быту Галкин невыносим. Эмоции всегда побеждают разум в вопросах быта. У Галкина ужасно тяжелый характер и перепады настроения.

"Максим – деспот! При всем этом Галкин себя считает справедливым человеком. Но это не так. Максим – непрактичен и нетерпелив. Также в его характере присутствуют уязвленность самолюбия и злопамятность. Все эмоции в принципе написаны у него на лице. А самое главное – он никогда возвращается к прошлому", – заключил эксперт.

Все это говорит о том, что в России Максим Галкин больше не появится.