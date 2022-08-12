"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне

Максим Галкин своими скандальными выходками отвернул от себя многих.

После начала спецоперации на Украине Примадонна вместе с семьей перебралась за границу, обосновавшись в Израиле. За почти полгода жизни за бугром звездная чета пару раз меняла локации: сначала пожила в Юрмале, а сейчас, по слухам, Алла Пугачева с молодым мужем и детьми живет в Латвии.

За бугром Максим Галкин сразу нашел себе занятие, организовав туры с концертами, на которых поливает грязью годами кормившую его страну. Вместе с тем шоумен стал ездить по разным странам. Недавно одна из поклонниц заметила его в Таллине и даже осмелилась подойти: между ними, кажется, сразу вспыхнула дружеская связь, ведь женщине удалось какое-то время поболтать со своим кумиром.

Очевидно, что после скандальных высказываний у супруга Аллы Пугачевой воздыхателей поубавилось – по крайней мере в России. До всех этих событий у комика была, можно сказать, целая семья поклонников, а сейчас некогда преданный народ вышвырнул юмориста из родного дома.

Собственно, такие комментарии появились под одной из его последних публикаций. Казалось бы, сладкоголосый комик выложил очень милое видео со своими детьми Гарри и Лизой, а также дочерью Кристины Орбакайте Клавдией. Юная команда спряталась в шкафу, чтобы посекретничать, а Максим Галкин их поймал. Конечно, некоторых умилили кадры, но в то же время под публикацией слетелись разъяренные соотечественники.

"Максим не возвращайтесь. Здесь в России вас никто не ждет. Вы предатель и ничтожество", – обратился кто-то к супругу Аллы Пугачевой.