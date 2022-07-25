"Ешь и худей": рецепт стройности Аллы Пугачевой

Нонсенс: первое блюдо помогает сбросить вес. Обед Примадонны утоляет голод и способствует сжиганию жира. Вкус приятен, а состав богат витаминами. Алла Пугачева не скрыла рецепт от мужа, а Максим Галкин выдал его на всю страну. Итак, как приготовить суп "Ешь и худей"?
Ингредиенты:
- Цукини — 1 штука
- Лук-порей — 1 стебель 1 стебель лука-порея крупный или 2 небольших
- Чеснок — 1 зубчик
- Крупные сочные помидоры — 2 штуки
- Белая консервированная фасоль — 1 банка
- Растительное масло
- Питьевая вода — 2 стакана
Способ приготовления:
Белую часть лука-порея режем полукольцами, нарубаем цукини кубиками и измельчаем чеснок. Жарим все вместе на растительном масле на дне толстостенной кастрюли. Следом очищаем помидоры от кожуры. Добавляем в основной состав нарезанную мякоть с соком и фасоль. Вливаем в кастрюлю два стакана горячей воды. В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина суп варится до готовности.
Вот так без лишних хлопот получается прекрасная вегетарианская пища. Если все сделали правильно, обед выглядит густым и наваристым. Доступный и питательный суп украсит стол, а его аромат подарит наслаждение. Есть и не толстеть теперь просто, но важно соблюдать меру. Алла Пугачева и Максим Галкин советуют рецепт — не пожалеете!