Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Жизнь в США не мешает: удравшая за бугор Седокова купила квартиры в Москве на сотню миллионов

Новости

Жизнь в США не мешает: удравшая за бугор Седокова купила квартиры в Москве на сотню миллионов

Появилась информация о дорогостоящей недвижимости Анны Седоковой в Москве.
прочитано 34 раза

Экс-солистка группы "ВИА Гра" не так давно уехала из России. Ее муж баскетболист Янис Тимма стал игроком команды "Лейкленд Мэджик", из-за чего пара и уехала жить в США в начале этого года. При этом пребывание за границей не мешает Анне Седоковой решать квартирные вопросы в Москве.

ПО ТЕМЕ

Судьба украинских звезд: Что станет с роскошными апартаментами Ани Лорак в России

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Накануне стало известно, что знаменитая певица является счастливой обладательницей "квадратов" в столице. В общей сложности у нее насчитывается три квартиры, стоимость которых оценивается в 120 миллионов рублей. Еще в конце прошлого года она решила приобрести две квартиры площадью 60 квадратных метров в строящемся ЖК "Сердце столицы", который расположен рядом с "Москва-Сити". Отмечается, что сейчас приобретение там жилья обходится в 30 миллионов рублей.

А уже в этом году удравшая за границу Анна Седокова решила купить 220-метровую квартиру в элитном ЖК "Алые парусы" на границе Серебрянного Бора и Строгинской поймы Москвы-реки с шикарным видом на окрестности города. Правда, для приобретения жилья премиум-класса ей пришлось взять ипотеку. Его стоимость на данный момент оценивается примерно в 90 миллионов рублей.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как певица закрывала ипотеку. Она должна была выплачивать около 500 тысяч рублей. Расплатиться с долгами Анне Седоковой удалось, однако не без помощи мужчин.

Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2022, 12:16 Источник: Super! ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Платежи по ипотеке cократятся на 16% Платежи по ипотеке cократятся на 16%

После снижения ставки до 7%

Судьба украинских звезд: Что станет с роскошными апартаментами Ани Лорак в России Судьба украинских звезд: Что станет с роскошными апартаментами Ани Лорак в России

Украинская певица давно живет в этой квартире

Россиянам не хватает "квадратов" Россиянам не хватает "квадратов"

Их не устраивает площадь квартир в новостройках

Мутко: выдача ипотеки вырастет вдвое Мутко: выдача ипотеки вырастет вдвое

Льготная программа может стать бессрочной

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+