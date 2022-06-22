Жизнь в США не мешает: удравшая за бугор Седокова купила квартиры в Москве на сотню миллионов

Появилась информация о дорогостоящей недвижимости Анны Седоковой в Москве.

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Экс-солистка группы "ВИА Гра" не так давно уехала из России. Ее муж баскетболист Янис Тимма стал игроком команды "Лейкленд Мэджик", из-за чего пара и уехала жить в США в начале этого года. При этом пребывание за границей не мешает Анне Седоковой решать квартирные вопросы в Москве.

Накануне стало известно, что знаменитая певица является счастливой обладательницей "квадратов" в столице. В общей сложности у нее насчитывается три квартиры, стоимость которых оценивается в 120 миллионов рублей. Еще в конце прошлого года она решила приобрести две квартиры площадью 60 квадратных метров в строящемся ЖК "Сердце столицы", который расположен рядом с "Москва-Сити". Отмечается, что сейчас приобретение там жилья обходится в 30 миллионов рублей.

А уже в этом году удравшая за границу Анна Седокова решила купить 220-метровую квартиру в элитном ЖК "Алые парусы" на границе Серебрянного Бора и Строгинской поймы Москвы-реки с шикарным видом на окрестности города. Правда, для приобретения жилья премиум-класса ей пришлось взять ипотеку. Его стоимость на данный момент оценивается примерно в 90 миллионов рублей.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как певица закрывала ипотеку. Она должна была выплачивать около 500 тысяч рублей. Расплатиться с долгами Анне Седоковой удалось, однако не без помощи мужчин.