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Судьба украинских звезд: Что станет с роскошными апартаментами Ани Лорак в России

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Судьба украинских звезд: Что станет с роскошными апартаментами Ани Лорак в России

Певица Ани Лорак владеет роскошными квартирами в Киеве и Москве. Но ввиду происходящих в мире событий с собственностью украинских звезд могут произойти перемены.
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Многие украинские звезды являются собственниками недвижимости в России. Стоимость их роскошных апартаментов достигает сотен миллионов рублей. Среди таких артистов певица Ани Лорак.

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Стоимость ее недвижимости составляет 80 миллионов рублей, пишет Super.ru. По данным издания, последняя сделка с жильем Лорак совершала в мае 2016 года. Речь идет о роскошном коттеджном поселке "Агаларов Эстейт" в Москве. Площадь квартиры Лорак составляет 145 квадратных метров. Там Ани проживает вместе со своей дочерью Софией от турецкого супруга.

На территории элитного поселка есть малоквартирные дома с просторными апартаментами. Стоимость недвижимости там может достигать 80–100 миллионов рублей, а аренда такого жилья начинается от 300 тысяч рублей.

Квартира, в которой живет Лорак, очень уютная, просторная. Выполнена в пастельных тонах. В Киеве у Ани Лорак также есть жилье. Там находится ее пентхаус, в котором она и жила с мужем.

Также среди украинских звезд, имеющих роскошную недвижимость на территории России, Артем Умрихин (Artik), Ирина Горбачева, Елка, Константин Меладзе, Вера Брежнева и многие другие.

Общая стоимость всех объектов недвижимости, принадлежащих украинским артистам, один миллиард рублей. Пока ни один из этих объектов не выставлен на продажу. Судя по всему, эти резиденции еще долго будут пустовать или обретут новых хозяев в виде арендаторов.

Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 22 июня 2022, 11:11 Источник: Super.ru ✓ Надежный источник

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