Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

Выбранная локация является самой высокой смотровой площадкой в Европе. Она находится на уровне 354 метров над землей и представляет посетителям обзор на 360 градусов.
В связи с ситуацией показ явился закрытым мероприятием. Помимо самой Анны, на нем присутствовали только журналисты и ее помощники. Исполнительница сразу сообщила, что интервью будет давать только тем, у кого имеются микрофоны, с целью сохранения безопасной дистанции.
Анна Седокова предстала перед восхищенными представителями прессы в крайне необычном образе: афрокосички, длинный светлый пуховик ее собственного бренда, вечерний макияж.
Сама певица считает песню манифестом их с супругом любви. Клип имеет элемент документальности, так как в него включены кадры со свадьбы Анны и Яниса. "Он стал таким настоящим и искренним, как и песня", – рассказала Седокова. К сожалению, сам Янис Тимма на показе не присутствовал.
Во время показа клипа Анна с радостью подпевала и пританцовывала, однако в какой-то момент настолько растрогалась, что заплакала. Певица рассказала, что так происходит всегда, слишком много эмоций.
Анна Седокова поведала СМИ, что по-началу музыкальные компании не хотели браться за работу над песней, так как говорили, что это не хит. "Теперь мне точно ясно, это – хит", – поделилась певица своим счастьем. За первые сутки песню скачали больше десяти тысяч человек, а клип за несколько часов суммарно набрал более двухсот тысяч просмотров.
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