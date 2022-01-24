Содержащая безработного мужа Седокова лишилась жилья

Еще до пандемии певица Анна Седокова стала владелицей недвижимости в Москве. Звезда приобрела две квартиры, а часть суммы на оплату покупки взяла в кредит.



Чтобы закрыть ипотеку в течение двух лет, певица должна была отдавать около полумиллиона. Расплатиться с долгами Седоковой удалось, однако не без помощи мужчин.

По слухам, с первым кредитом она разобралась, благодаря отцу ее младшего сына Артему Комарову. А вторую ипотеку помог погасить ее нынешний муж – баскетболист Янис Тимма.

Правда, одну из квартир певице пришлось продать. Как пояснила сама Седокова, ей просто не захотелось забивать голову проблемами с ремонтом в новом жилье, к тому же возлюбленные собираются покупать недвижимость в США, куда они недавно отправились вместе.

Шоумен Рустам Солцнев словам певицы не поверил и предположил, что Седокова продала квартиру из-за безработного мужа. Возможно, звезда просто поняла, что не потянет многомилионные расходы на квартиру, что неудивительно, ведь она – единственная кормилица в семье.

Кстати, не так давно певица признавалась, что в ее отношениях с Янисом Тиммой не все гладко. Пара даже оказывалась на грани разрыва, однако баскетболист уговорил возлюбленную дать их отношениям ещё один шанс. Анна Седокова крутится как белка в колесе, чтобы заработать деньги для семьи, тогда как ее муж пока находится без работы.