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"Не стоит нас разыскивать": Волочкова плескается с ухажером на частном арендованном острове
Уже сегодня экс-прима Большого театра вышла на связь с поклонниками в своем телеграм-канале и показала, что она оказалась в настоящем раю: море, солнце, роскошная вилла, лодка и частный остров. Счастливая Анастасия Волочкова похвасталась тем, что этот остров специально для нее арендовал некий ухажер – "очень красивый, сексуальный и достойный человек", по словам балерины.
"Только не стоит нас разыскивать и выслеживать. Это частный отдельный остров, арендованный им," – предупредила знаменитость.
В какой стране находится этот сказочный остров и кто именно является ее благодетелем, блондинка говорить не стала, оставив поклонников терзаться в догадках. Если все действительно так, как говорит Волочкова, то ухажер, с которым она плескается в бассейне на частном острове, – человек очень богатый. Аренду целого острова просто не сможет себе позволить обычный гражданин. На рынке недвижимости такая сделка относится к нестандартным, и пользуется она спросом только у очень состоятельных людей.
В своих соцсетях довольная Волочкова также показала великолепный вид, открывающийся с террасы виллы, и бассейн, граничащий с бескрайним морем. Без традиционного снимка в шпагате у бассейна, конечно же, тоже не обошлось.
Ранее встречавшаяся сразу с двумя Анастасия Волочкова объяснила свое поведение.
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