Трясущая разъезжающимися грудями Волочкова чуть не рухнула под подиум: Опять пьяна "в шпагат"

Анастасия Волочкова прошлась по подиуму в роскошном золотом платье.

На днях балерина приняла участие в модном показе. Дизайнер доверил артистке пройтись в длинном золотистом платье, которое выгодно подчеркивало стройные и гибкие ноги звезды. Некоторые также обратили внимание на то, что под нарядом нет бюстгальтера. В итоге по подиуму 46-летняя балерина выхаживала с разъезжающимися грудями.

По "языку" Анастасия Волочкова дефилировала не одна, а под ручку с дизайнером. Артистка улыбалась, махала рукой в зал и... путалась ногами в платье. В какой-то момент балерина, выхаживающая на высоченных каблуках, чуть не рухнула под подиум. К счастью, дизайнер крепко ухватил ее за руку и помог удержаться.

Тут же по залу поползли слухи: мол, Волочкова опять пьяна "в шпагат". В эфире шоу "ТЫ не поверишь" показали кадры, на которых заметно, что во время мероприятия звезда активно налегала на напитки. Правда, афишировать этот факт помощницы артистки не хотели. Девушки специально наливали выпивку в пластиковый стаканчик, а не в бокал, и уже только потом подавали Анастасии Волочковой.

Под конец вечера балерина вела себя странно: предлагала всем оценить ее ноги и говорила слегка заплетающимся языком. Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, что на самом деле пила Волочкова – может, то был ягодный морс, а запнулась она просто из-за длины платья.

Впрочем, артистка никогда не скрывала, что любит хорошо провести время под хорошие напитки и в хорошей компании. Не стесняется звезда и своей любвеобильности, откровенно рассказывая о сексуальных похождениях с брутальными красавцами.