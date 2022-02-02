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Шоу-бизнес
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Alexandr Yakovlev / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Тодоренко родила под гипнозом, Волочкова – с особой свечкой: у кого из звезд были необычные роды

Некоторые знаменитые мамочки усовершенствовали традиционный подход к рождению ребенка, чтобы этот процесс прошел легче и приятнее. Кто-то захватил с собой в родильную палату любимую свекровь, а кто-то предпочел, чтобы таинство стало достоянием общественности.
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Регина Тодоренко

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

В отличие от большинства других женщин, звезда шоу "Орел и решка" осталась в восторге от процесса родов. Прежде чем оказаться в родильной палате, Регина Тодоренко прошла курс по гипнородам. Освоив техники мягкого гипноза и специальные практики для легкого появления малыша на свет, телеведущая, по ее словам, испытала от процесса только удовольствие. Однако, это не единственная деталь, из-за которой роды Регины можно назвать необычными.

За день до родов теледива съела пять килограммов раков, а после начала схваток перекусила пастой и буквально умоляла врачей, чтобы они поставили ей клизму. Тодоренко побоялась, что ее муж, который тоже присутствовал в палате, может стать свидетелем неприятного инцидента.

Анастасия Решетова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Сын Анастасии Решетовой и Тимати тоже появился на свет в необычной обстановке. Маленького Ратмира встречали не только родители, но и бабушка – Анастасия захватила в больницу еще и свою свекровь. Симона Юнусова показала трогательные кадры прямо из родильной палаты, рассказала о процессе и даже вспомнила собственные роды.

Марина Анисина

Фото: Alexandr Yakovlev / Russian Look / www.globallookpress.com

Роды Марины Анисиной, жены Никиты Джигурды, заслуживают звания необычных и эпатажных как никакие другие. Во-первых, знаменитый отец запечатлел таинство на видео, превратив его в достояние общественности. Под прицелом камеры на свет появилась и дочь супругов Эва-Влада, и их сын Мик-Анжель Крис. Во-вторых, своих детей пара встречала не только радостными возгласами, но и песнями. Первые роды Анисиной прошли под звонкий голос мужа, а во время вторых она пела уже самостоятельно.

Елена Жукова

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

За годы совместной жизни Рома и Елена Жуковы стали родителями семь раз. Однако только одна наследница супругов появилась на свет в России. Пара превратила процесс родов в путешествие и встречала в разных странах каждого своего ребенка.

Безумная авантюра была идеей Елены, которую Рома в свое время с радостью поддержал. Так, с огромным животом и пеленками наготове супруги успели объездить Лондон, Лимасол, Лос-Анджелес, Ниццу, Сидней и Мюнхен.

Анастасия Волочкова

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Первые и пока единственные роды Анастасии Волочковой состоялись еще в 2005 году. Однако детали этого события многие помнят до сих пор. Знаменитая мать не стеснялась рассказывать, как проходило таинство. К тому же, подошла она к нему крайне ответственно.

На роды будущая мать захватила особую свечу, две родильные рубахи с кружевами, чтобы принарядить себя и мужа, и музыкальное настроение. Маленькая Ариадна появилась на свет под произведения классиков, которые звучали в палате по настоянию роженицы.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 14:06 Источник: Cosmo.ru ✓ Надежный источник
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