"Могу себе позволить": встречавшаяся с сразу двумя Волочкова объяснила свое поведение

Любвеобильная Анастасия Волочкова объяснила, почему тратит деньги на мужиков.

Анастасия Волочкова ведет активную социальную жизнь, постоянно делится с поклонниками моментами из личной жизни. Если многие звезды отечественного шоу-бизнеса стараются не распространяться о своих любовных связях, то балерина с удовольствием показывает своих кавалеров и рассказывает, как протекают их отношения.

Волочкова не скрывает, что часто она платит за своих избранников во время отдыха. Например, бывшего возлюбленного и по совместительству банщика Сергея танцовщица возила за свой счет на Мальдивы. Многие фанаты недоумевают и пытаются понять, зачем Анастасии все это нужно. Недавно она решила пролить свет на происходящее и ответить, почему же она оплачивает отдых мужчинам.

"Могу себе позволить", – говорит балерина. Она сравнила себя с царицами, которые раньше держали вокруг себя всевозможных фаворитов, а потом могли их отдалить от себя. По всей видимости, Волочкова считает себя именно такой.

Напомним, что не так давно поговаривали о любвеобильности Волочковой. Сообщалось, будто экс-прима Большого театра встречается сразу с двумя ухажерами. Так, ходили слухи, что Анастасия состоит в отношениях с экс-избранником Олегом, однако при этом сама звезда публично говорила о чувствах к другому мужчине.