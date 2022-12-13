Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"Хочет продать за хорошую цену и уехать": почему Собчак сует под нос россиянам фото своего особняка

Новости

"Хочет продать за хорошую цену и уехать": почему Собчак сует под нос россиянам фото своего особняка

Ксения Собчак не перестает показывать подписчикам свой роскошный дом. Экс-парламентарий объяснил почему.
прочитано 265 раз

Интернет-пользователи заметили, что в последнее время Ксения Собчак очень часто демонстрирует в Сети фото своего особняка на Рублевке или, образно говоря, сует под нос народу. По мнению бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, журналистка делает это неспроста.

ПО ТЕМЕ

"Раздражает": Удравшая за бугор израильтянка Собчак смачно плюнула в родину

"Чья бы корова мычала": Собчак врезала голозадой деве из койки старика Петросяна

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Экс-парламентарий считает, что телеведущая – очень продуманная личность. Мол, она показывает "то беседку", "то бассейн, выложенный голубой плиткой", рекламируя таким образом дом. "Она хочет продать за хорошую цену. И потом уже поедет", – предположил Худяков. Якобы Ксения, в отличие от мужа или риелтора, знает, как не продешевить.

Продав дом, Собчак отправится за границу, полагает бывший депутат. В доказательство он привел слова знакомых с ситуацией людей. Они говорят, что сейчас дом Ксении готовится к продаже. "Вот когда за особняк удастся получить деньжищи, тогда можно и "валить", – пишет Худяков в своем телеграм-канале.

К слову, недавно Ксения Собчак призналась, что устала от событий последних месяцев и хочет покинуть Россию. При этом знаменитость не уточнила, желает ли она уехать за границу на время или навсегда. Напомним, в этом году телеведущая получила израильское гражданство.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2022, 11:00 Источник: Telegram-канал "Роман Худяков партия "ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ" ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+