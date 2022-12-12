"Чья бы корова мычала": Собчак врезала голозадой деве из койки старика Петросяна

Ксения Собчак высмеяла философские рассуждения завравшейся Татьяны Брухуновой.

Татьяна Брухунова вместе с мужем Евгением Петросяном отдыхает на Мальдивах. Оттуда жена комика публикует красочные фотографии и рассуждает о вечном. Недавно супруга юмориста затронула тему традиционных семейных ценностей. Восторгаясь красотой и гармоничностью молодых китайских пар, Брухунова решила сделать дипломатический ход и сблизить Россию и Китай. Но не вышло.

"Сколько силы и красоты в этом молодом поколении Китая. Приятно, что не только русские на стороне традиционных ценностей в сегодняшнем жернове псевдотолерантности", – писала Татьяна Брухунова.



Ведущую Ксению Собчак возмутили недавние философские рассуждения вывалившей на глазах у всех голые ляжки жены Евгения Петросяна. Блондинка выкатила высмеивающий пост о том, якобы "чья бы корова мычала, а чья бы молчала".

"Супруга Евгения Вагановича тем временем восхищается молодыми парами и традиционными ценностями. Всегда приятно, когда скрепы не трещат", – написала Ксения Собчак, намекнув на то, что сама голозадая дева Брухунова от традиций далека, ведь у нее муж старше на 44 года, а спит она с ним в одной койке.

Интересно, думали ли молодые китайские пары то же самое, глядя на самих старика Петросяна и Брухунову. Наверное, в этом и заключается разница взглядов. Впрочем, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова давно не обращали внимания на подобные выпады в их адрес. Своими отношениями пара демонстрирует полную идиллию, несмотря на сплетни с подачи Ксении Собчак.