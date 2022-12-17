Собчак рявкнула, Волочкова врезала, Долина раздавила: с кем враждуют светские львицы

Мир во всем мире недостижим, пока люди не научатся прощать. В российском шоу-бизнесе есть особы, которые считаются заклятыми врагами. Злоба разрушает их изнутри, как следствие – страдает и репутация.



Ксения Собчак и Тина Канделаки

В прошлом роковая блондинка и жгучая брюнетка были не разлей вода: вместе работали, развлекались, планировали общий бизнес. Он-то и стал камнем преткновения: Собчак отвергла и обесценила полные энтузиазма идеи Канделаки. К тому же вражду породила ревность. Ксения была влюблена, вдруг увидела в подруге соперницу и рявкнула на нее, чтобы сбить спесь.

Анастасия Волочкова и Дана Борисова

Светские львицы врезали друг другу на телевидении и судились из-за грязных оскорблений. Причина — обвинения в пагубных пристрастиях и занятиях проституцией. За хамскими выпадами конкуренток следила вся страна. В 2022 году Борисова сделала первый шаг к прощению, но Волочкова осталась при своем.

Лариса Долина и Валя Карнавал

Эстрадная дива публично унизила юную вокалистку на съемках музыкального шоу. Королева джаза раздавила Валю как артиста, заявив, что та имеет право петь только дома и не попадает в ноты. Карнавал вступила в полемику и чуть не довела Долину до нервного срыва. В Сети народ затравил обеих участниц конфликта, поэтому напряжение между звездами то и дело всплывает на поверхность.

Ольга Бузова и Настасья Самбурская

Война между артистками началась в 2017 году, они боролись за номинацию "Прорыв года" на премии МУЗ-ТВ. Самбурской намекнули, что та не дотягивает до уровня Бузовой, вот Настасья и обиделась. Несколько лет она изощренно обзывала Ольгу — и "лживой", и "днищем" и "бездарностью". Недавно хамка пожалела о гнусном поведении, объяснив его депрессией. Но прошлого не воротишь.

Ксения Бородина и Виктория Боня

Две звезды "Дома-2" грызутся не первое десятилетие. Поговаривают, что развязала конфликт Боня — публично обвинила Бородину в употреблении запрещенных веществ. Для Ксении это стало плевком в лицо, и сглотнуть его она не могла. Так годами и продолжается обмен колкостями. В 2021 году Бородина высмеяла Боню за "километры" обработанных мужских гениталий и призвала не пиариться за ее счет.