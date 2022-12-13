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Шоу-бизнес
"Раздражает": Удравшая за бугор израильтянка Собчак смачно плюнула в родину

"Раздражает": Удравшая за бугор израильтянка Собчак смачно плюнула в родину

Ксения Собчак после побега за границу поделилась откровением.
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С февраля этого года жизнь у известной блондинки бьет ключом. Весной журналистку народ обвинял в том, что она позорно удрала за бугор, хотя, как позже выяснилось с ее слов, поездка за границу была банальным отдыхом. Тем не менее, Ксения Собчак стала довольно много времени проводить вдали от России, а позже стало известно, что у нее есть израильское гражданство!

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Благо, сама журналистка не стала отнекиваться от того, что у нее теперь есть новая родина. Впрочем, как оказалось, не все ее там устраивает. В одном из последних интервью жена Константина Богомолова откровенно рассказала о том, что ее бесит в Израиле – ее возмущение можно рассматривать, как смачный плевок в страну, которая не отказала ей в гражданстве, а взамен получила критику.

"Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь", – приводит слова Ксении Собчак ОСН.

Как оказалось, теледиву не устраивает то, что на ее новой родине, куда она, по данным РИА ФАН, в основном ездит по делам, чересчур много праздников и выходных дней, а рабочих, как ей кажется, сравнительно меньше.

Неудивительно, что ставшую израильтянкой журналистку это не устраивает, ведь она привыкла усердно трудиться. Но, как известно, человек быстро ко всему привыкает. Так что, Ксения Собчак, остается надеяться, свыкнется с образом жизни в стране, где ей часто приходится бывать.

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Ксения Собчак. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2022, 09:00 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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