"У меня была первая ночь": сияющая от счастья Бузова поделилась радостью с народом

Ольга Бузова показала подписчикам свою квартиру в Москве.

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Ольга Бузова – личность многогранная. Она и актриса, и телеведущая, и певица, и дизайнер. Наверное, именно долгая и упорная работа позволила звезде заработать на роскошную квартиру на западе российской столицы. Артистка наконец-то завершила ремонт – теперь она принимает поздравления.

Своей радостью бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" поделилась в социальных сетях. Она провела для подписчиков экскурсию по новому гнездышку. На видео одетая в красная платье исполнительница хита "Мало половин" сияла от счастья.

Ольга Бузова, показывая народу интерьеры московской недвижимости, подчеркнула, что очень гордится собой. Она также отметила, что уже провела ночь в новой квартире.

"Сегодня у меня была первая ночь в моей квартире мечты",

– похвасталась Ольга Бузова на своем телеграмм-канале. К слову, по данным Пятого канала, за жилье площадью порядка 200 квадратных метров актрисе театра и кино пришлось выложить 12 миллионов рублей.

Как уточняет РИА ФАН, недвижимость находится на улице Мосфильмовской. Телеведущая поставила в новом доме современную мебель. Также на кадрах можно заметить пол с дизайнерской плиткой, декоративный потолок и двери с золотыми элементами.

Напомним, Ольга Бузова приобрела роскошную квартиру в Москве еще три года назад. Все это время она занималось ремонтом.