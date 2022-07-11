Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Шоу "Дом-2" выходит в эфир уже 18 лет. За это время сменилось несколько ведущих, которые поддерживали участников и давали им советы. Однако большинство из тех, кто вел или ведет передачу о любви, могут похвастаться крепкими браками.

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