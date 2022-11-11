"Улей на голове": нелепо причесанную Бузову крепло приложили

34-летняя Анна Бузова выглядит ничем не хуже, чем звездная сестра и ведущая Ольга Бузова. Аккуратная прическа, макияж и стильный образ — постоянные спутники брюнетки. Экспериментировать Анна тоже любит, правда, не всегда перемены во внешности идут по плану.
Во время подготовки к одному из мероприятий, Анна решила сделать новую прическу, после чего была публично высмеяна… самой собой. Бузова крепко приложила себя своей же фотографией неудачной укладки в социальных и сетях.
"С прической тоже не задалось… У меня словно улей на голове", — пишет нелепо причесанная Бузова.
Атмосфера в микроблоге Анны очень дружелюбная, поэтому поклонники быстро поймали волну самоиронии. После нескольких шуток Анна поделилась и другой фотографией с экстравагантным, но не самым удачным макияжем. Возможно, Бузова предоставила свое лицо для тренировки начинающему визажисту.
Помимо ведения микроблога, Анна Бузова занимается продажей собственный курсов и съемками для рекламных кампаний. Сейчас в приоритете девушки здоровое питание, регулярный спорт и своевременное медицинское обследование. Однако, Анна признается, что так было не всегда, и раньше она была постоянной клиенткой соляриев.