Цена замка сильно завышена: риелтор предсказал полный провал Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин* не смогут быстро продать свою недвижимость.

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В России долго терпели выходки некогда популярного юмориста Максима Галкина*, который с недавних пор переквалифицировался в политического обозревателя и вместо пародий начал "радовать" зрителя собственными оценками мировых событий. В итоге шоумена внесли в реестр иностранных агентов. Однако его супруга, Народная артистка СССР Алла Пугачева, которое долгое время хранила молчание, решила устроить демарш против Минюста РФ. Находясь на родине, она потребовала внести и ее в список иноагентов, после чего улетела.

Судьба недвижимости звездной семейки оказалась под большим вопросом. Особое внимание у поклонников и риелторов сегодня привлекает замок в деревне Грязь. Ряд источников сообщают, что певица выставила роскошную недвижимость на продажу.

Алла Пугачева и Максим Галкин*, по некоторым оценкам, требуют за подмосковный дворец один миллиард рублей. Меж тем, риелтор Екатерина Румянцева уверена, что цена недвижимости сильно завышена. Она предсказала артистам полный провал с этой затеей.

По словам эксперта, продажа замка в деревне Грязь может затянуться на очень длительный срок. Ее коллега Максим Лазовский подтвердил, что найти сегодня клиентов для такого роскошного жилья весьма проблематично. Риелтор уверен, что дворец может заинтересовать скорее поклонников творчества Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

