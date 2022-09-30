"В зоне риска": судьбу замка Пугачевой и Галкина* определил риелтор

По мнению эксперта, не всего граждане захотят связываться с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*.

На днях стало известно, что Народная артистка СССР Алла Пугачева вновь покинула Россию. Она вернулась на родину в прошлом месяце, чтобы отвести детей в школу. Однако отец семейства, некогда популярный в России пародист Максим Галкин* пропустил и День знаний, и день рождения своих наследников.

С тех пор, как юморист переквалифицировался в политолога и начал негативно комментировать действия российских властей, на родине он не появлялся. Сама Примадонна отечественной эстрады изначально хранила молчание. Меж тем, после признания шоумена иностранным агентом со стороны Минюста РФ устроила демарш, потребовав признать и ее.

Не исключено, что Алла Пугачева покинула Россию навсегда, и в этом случае встает вопрос о недвижимости звездного семейства. Какой будет судьба заметного замка в деревне Грязь, официальным владельцем которого остается Максим Галкин*?

На этот вопрос ответила риелтор Ирина Антипова. По ее словам, продать роскошную недвижимость быстро практически невозможно. Эксперт отметила, что цены на элитное жилье в России сейчас упали, поэтому потенциальным покупателям есть из чего выбирать. Об этом сообщает РИА ФАН.

Очевидно, что далеко не каждый гражданин захочет иметь дело с беглым пародистом. Специалист по недвижимости подчеркнула, что Алла Пугачева и Максим Галкин* сегодня находятся "в зоне риска". По ее словам, замок в деревне Грязь могут купить скорее из любви к Примадонне.

К слову, спрос на вторичное жилье в Московской области, действительно, снизился. По данным "Радио 1", некоторые собственники готовы опустить цену на недвижимость на 20%, лишь бы продать его.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

