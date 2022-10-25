"У меня нет условий": Успенская отказалась воспитывать новорожденных членов семьи

Певица Любовь Успенская оказалась не готова к пополнению семьи.

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Певица и самая популярная исполнительница шансона в России Любовь Успенская много лет дружит с советским и российским диктором, актером Владимиром Березиным. Отношения между коллегами быстро перешли из формальных в дружеские, и по сей день они тепло обмениваются новостями.

А недавно Березин решил преподнести Любови Успенской необычный подарок. Владимир занимается развитием фермерского хозяйства в Московской области и не смог не поделиться первыми успехами. Мужчина выбрал двух замечательных коз для подруги. Но Успенская наотрез отказалась воспитывать новорожденных членов семьи от Березина, сославшись на условия проживания.

"У меня нет условий. Где их выращивать?", — делится Любовь Успенская. Она признается, что живет в цивилизованном поселке, где в соседях водятся очень состоятельные люди. Сравнивать такое поселение с деревней — не совсем корректно. Да и правила не позволят завести крупный рогатый скот в элитном поселке.

Другой друг певицы Николай Басков тоже однажды подарил малыша Любови Успенской. Подарком было не такое необычное животное, как козы, а всего лишь котенок. Но он сумел растопить сердце роковой дамы.