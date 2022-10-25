Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"У меня нет условий": Успенская отказалась воспитывать новорожденных членов семьи

Новости

"У меня нет условий": Успенская отказалась воспитывать новорожденных членов семьи

Певица Любовь Успенская оказалась не готова к пополнению семьи.
прочитано 214 раз

Певица и самая популярная исполнительница шансона в России Любовь Успенская много лет дружит с советским и российским диктором, актером Владимиром Березиным. Отношения между коллегами быстро перешли из формальных в дружеские, и по сей день они тепло обмениваются новостями.

ПО ТЕМЕ

Перенесшая операцию Успенская появилась перед публикой в неприглядном виде

Выгнала из дома: воссоединившаяся с проблемной дочерью Успенская приняла трудное решение

Сюжеты Звездная недвижимость

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

А недавно Березин решил преподнести Любови Успенской необычный подарок. Владимир занимается развитием фермерского хозяйства в Московской области и не смог не поделиться первыми успехами. Мужчина выбрал двух замечательных коз для подруги. Но Успенская наотрез отказалась воспитывать новорожденных членов семьи от Березина, сославшись на условия проживания.

"У меня нет условий. Где их выращивать?", — делится Любовь Успенская. Она признается, что живет в цивилизованном поселке, где в соседях водятся очень состоятельные люди. Сравнивать такое поселение с деревней — не совсем корректно. Да и правила не позволят завести крупный рогатый скот в элитном поселке.

Другой друг певицы Николай Басков тоже однажды подарил малыша Любови Успенской. Подарком было не такое необычное животное, как козы, а всего лишь котенок. Но он сумел растопить сердце роковой дамы.

Любовь Успенская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
25 октября 2022, 08:59 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

"Пришла в ужас": в квартире любовницы Шаляпина организовали казино "Пришла в ужас": в квартире любовницы Шаляпина организовали казино

Опасные игры

"Замок снести": в России решили наказать наглого беглеца Галкина* "Замок снести": в России решили наказать наглого беглеца Галкина*

Ответят рублем

Самые прибыльные новостройки в Подмосковье Самые прибыльные новостройки в Подмосковье

На десять проектов пришлась треть выручки

Эксперты раскритиковали новый закон о ЖК Эксперты раскритиковали новый закон о ЖК

Он создает трудности жильцам и помогает застройщикам

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+