67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

Каждое появление Любови Успенской в свете вызывает бурую эмоций. Народ обсуждает размер губ певицы, разрез ее глаз и выразительность скул. Ну и наряд звезды обычно не дает повода промолчать. На премии Cosmopolitan Man Awards Любовь Залмановна, кажется, перещеголяла сама себя.

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