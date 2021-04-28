67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

Черная кожаная куртка, черные колготки, кожаные ботфорты до колен и почему-то... панталоны всадницы. Именно в таком образе Люба-Любонька и явила свои губоньки на красной дорожке престижной мужской премии. Хотя дресс-код обязывал быть дам в вечерних нарядах. Но кто знает, в чем ходят вечерами в Киеве и на Брайтоне, где прошли детство и молодость звезды...
"Стилиста – в топку", "Похожа на тетку из немецкой порнухи", "Стиль "старческого выпендрежа" она берет от Мадонны", "Какой-то ужас!" – глумятся люди над образом звезды. Но ей плевать не злопыхателей.
Она знает себе цену и никогда не обращает внимания на критику и остроты в свой адрес.
"Я людей, которые пишут и говорят про меня гадости, за людей не считаю, – заявила Успенская. – Хейтеры получают кайф от того, чтобы сделать зло. Но это же несчастные люди, которые быстро стареют и которые несчастливы! Я сама совсем другая – всегда вижу только красоту. И у меня нет никогда ревности, зависти".
Сегодня рядом со звездой всегда находится 3-летняя девочка Николь. Любочка взялась делать из нее звезду – приучает к камерам, вспышкам, внимаю. Вероятно, родители малышки хотят, чтобы из нее выросла копия Успенской, которую знают по обе стороны Атлантики.
Рассказала Любовь Залмановна и про собственную наследницу – Татьяну Плаксину. "У нее сегодня все в порядке, – уверят Успенская. – Материнская любовь помогла мне вернуть дочь, которая сегодня почти уже выздоровела. Она сейчас уезжает со мной на гастроли в Ереван – скоро предстанет на сцене как певица".
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