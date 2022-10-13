Перенесшая операцию Успенская появилась перед публикой в неприглядном виде

Певица Любовь Успенская поразила новым образом.

Вечно молодая Любовь Успенская не скрывает свои источники красоты. 68-летняя исполнительница шансона частый гость косметологов и других врачей красоты. По слухам, артистка уже делала подтяжку лица и шеи, меняла форму губ и скул. Кроме этого, говорят, что ради шикарного декольте Успенская сделала и маммопластику — вставила импланты в грудь.

Недавно Любовь Успенская снова оказалась в кабинете хирурга, но уже не лицом к врачу. Певица решилась на пластику ягодиц. Стоимость таких перемен — 2 миллиона рублей. Именно такую цену Любовь Успенская заплатила за любовь к себе и к своему телу. Скорее всего, перенесшая операцию Любовь будет поддерживать стройность при помощи спорта и питания.

Новую фигуру исполнительница решила показать необычным способом. Она появилась перед своей публикой в социальных сетях в откровенном прозрачном платье. Наряд — ручная работа российских модельеров.

"Я всегда готова к различным экспериментам", — многозначительно написала Любовь Успенская.

Кто-то назвал образ Успенской неприглядным из-за серьезного возраста, а кто-то искренне восхитился такой внешностью. Ведь известно, что даже при наличии средств, не все пластические операции проходят успешно.