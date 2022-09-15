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15 сентября
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Шоу-бизнес
Выгнала из дома: воссоединившаяся с проблемной дочерью Успенская приняла трудное решение

Выгнала из дома: воссоединившаяся с проблемной дочерью Успенская приняла трудное решение

Любовь Успенская решила жить по-новому.
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Для многих годы пандемии стали сложными, но Любовь Успенской они запомнились кардинальными переменами в жизни. В недавнем интервью певица призналась, что избавилась от негодяев, которые находились в ее окружении. По словам артистки, те люди просто наживались на ней. Наверняка, королеве шансона было трудно принять такое решение, ведь, как бы там ни было, эти люди провели с ней немало времени.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Успенская сообщила, что поменяла и директора, и пресс-секретаря, и менеджеров. С того момента ее окружают лишь верные и надежные люди. Также артистка выгнала из дома последнего мужа, благодаря чему она теперь чувствует свободу. У нее снова появилось желание заниматься творчеством.

Наслаждаясь жизнью, Успенская поняла, какие ошибки совершила в прошлом. Беседуя с журналистами, певица не стала скрывать, что жалеет о том, что много раз выходила замуж. Она якобы была зависима от мужчин.

"Как птица теперь летаю", – поделилась эмоциями 68-летняя знаменитость.

Напомним, что не так давно Любовь Успеснкая наконец воссоединилась с проблемной дочерью Татьяной Плаксиной. Наследница не раз заставляла артистку краснеть, но скандалы остались в прошлом, и теперь исполнительница хита "К единственному, нежному" по-настоящему счастлива.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2022, 21:59 Источник: tnzvezdy.ru ✓ Надежный источник
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