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Тишина и покой: принц Гарри решил переехать после скандала с Маркл

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Тишина и покой: принц Гарри решил переехать после скандала с Маркл

Принцу Гарри и Меган Маркл стало тесно.
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Бывшая американская актриса Меган Маркал вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. И вот уже более четырех лет герцога и герцогиню Сассекских постоянно преследуют скандала. Изначально британским подданным, внимательно следящим за каждым телодвижением в королевской семье, пришлось не по вкусу решение внука покойной Елизаветы II отказаться от своих государственных обязанностей ради семьи.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Новоиспеченная монаршая особы тоже не вписалась в традиционные аристократические устои правителей Британии. Так или иначе, семейная парочка получила чрезмерное внимание публики. Обозреватели жизни королевской семьи так вообще не упускают возможности ткнуть Меган Маркл в ее проколы.

Стоит признать, что супруга принца Гарри и сама частенько дает повод для обвинений. Довольно громкий скандал с ее участием произошел совсем недавно. Герцогиня Сассекская умудрилась подпортить траурную церемонию по прощанию с королевой Елизаветой II. Как ранее сообщали "Дни.ру", она явилась на похороны с небрежно скрытым под одеждой устройством, похожим на микрофон.

Пресса предположила, что телезвезда собирается тайно выпустить авторское шоу, поэтому ведет запись. И в очередной раз публика обрушилась с критикой на Меган Маркл. К слову, король Карл III вообще не хотел видеть невестку на траурном мероприятии.

Так или иначе, после очередного скандала с женой принц Гарри решил переехать. Сын правителя Британии нашел новое поместье в США. Как сообщает американский журнал Page Six, пара выбрала большой дом, потому что в старом им с детьми уже было тесно. Недвижимость расположена в частной закрытой коммуне и может обеспечить для Меган Маркл и ее супруга тишину и покой.

Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2022, 08:57 Источник: Page Six ✓ Надежный источник

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