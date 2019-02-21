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Фев. 21, 2019
просмотры: 123

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

567

Супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк, чтобы с друзьями закатить вечеринку в честь скорого рождения их первенца. На праздник было приглашено множество знаменитостей.

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