Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

Супруга британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк, чтобы с друзьями закатить вечеринку в честь скорого рождения их первенца. На праздник было приглашено множество знаменитостей.
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