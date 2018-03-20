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Меган Маркл

актриса
Меган Маркл
  • Дата рождения: 4 августа 1981
  • Место рождения: Лос-Анджелес. США
  • Знак зодиака: Лев
  • Рост: 171
  • Вес: 61
  • Размер груди: 2

Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, отец – белый с голландскими и ирландскими корнями, мать – афроамериканка. Ее отец был режиссером по свету, мать – социальным работником и преподавателем йоги.

По данным американского исследователя Гэри Бойда Робертса, Меган является прямым потомком короля Англии Эдуарда III. Гарри и Меган родственники в 17 колене.

Она окончила Северо-Западный университет. В 2002 году она дебютировала в сериале "Главный госпиталь" и несколько последующих лет одновременно работала фотомоделью и актрисой, появляясь в основном в эпизодах таких сериалов как "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл". На большом экране она появилась в фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы". Родившаяся и выросшая в Лос-Анджелесе, Меган Маркл переехала в Торонто, где снимается телесериал "Форс-мажоры".

С 10 сентября 2011 года Маркл была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном, с которым она встречалась с 2004 года. Пара рассталась в мае 2013, в августе того же года Тревор и Меган оформили развод.

В ноябре 2016 года Маркл, ныне проживающая в Лондоне, отказалась от финансовой поддержки со стороны бывшего супруга. Тогда же, 8 ноября 2016, Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри.

Свадьба

27 мая 2017 года Маген Маркл и принц Гарри объявили о помолвке. В том же месяце она завершила карьеру актрисы. Свадьба состоялась спустя год, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Прежде чем вступить в брак с наследником британского престола американка сменила подданство и конфессию. После свадьбы, которая состоялась 19 мая 2018 года, Меган Маркл стала Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской.

Спустя еще год, 6 мая 2019 года лондонской больнице Портленд бывшая актриса родила сына, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Мальчик стал седьмым в очереди на престол.

Отказ от королевских полномочий

В начале 2020 года Меган Маркл и принц Гарри заявили о своем желании отказаться от королевских обязанностей. После каникул в Канаде пара решила перебраться на другой материк и начать все сначала: честно зарабатывать себе на жизнь и растить сына в духе космополитизма.

Королева Елизавета в ответ объявила, что принимает решение внука и его жены, после чего был запущен процесс выхода Сассекских из круга "работающих" членов королевской семьи. Окончательное размежевание с королевской семьей произошло 30 марта 2020 года.

После этого Меган Маркл вместе с принцем Гарри и сыном Арчи перебралась в США. Супруги приобрели роскошный особняк в Санта-Барбаре. В сентябре 2020 года Netflix заключил с парой соглашение о производстве документальных и художественных фильмов, а также детских программ, сумма которого оценивается в 150 млн долларов.

Осенью 2020 года Меган Маркл сообщила о том, что потеряла второго ребенка. Герцогиня меняла своему сыну подгузники и почувствовала сильную боль внизу живота. После этого девушка отправилась в больницу вместе с убитым горем принцем Гарри. Она призвала людей делиться своей болью, так как это первый шаг к исцелению не только одного человека, но и общества в целом.

Видео

Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию
Принц Гарри и Меган Маркл в последние годы находились на расстоянии от королевской семьи. Теперь появились данные о том, что они могут вернуться в Великобританию. По информации британского издания Daily Beast, пара рассматривает возможность прервать свое добровольное изгнание.

Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности

Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности
После своего решения покинуть королевские владения и начать новую жизнь в США Принц Гарри и Меган Маркл нашли способ зарабатывать на своей популярности. Стало известно, что пара тайно организовала аукцион, на котором можно выиграть возможность провести вечер в их компании за внушительную сумму в 100 000 долларов с человека.

Заподозренная в воровстве Меган Маркл пришла в ярость: Действительно вышла из себя

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