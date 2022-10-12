"Сумасшедшая": Принц Гарри отправил истеричную Маркл лечиться

Подкаст "Архетипы" — шоу герцогини Сассекской Меган Маркл в рамках их с принцем Гарри организации Archewell. Цель проекта — объединить и вдохновить людей на взаимопомощь и сострадание друг к другу и к обществу в целом.
В новом выпуске подкаста Меган Маркл вместе с актрисами Дипикой Падуконе, Дженни Слейт и Констанс Ву обсудили американские комедийные сериалы. Многие из них знакомы и российскому телезрителю. В частности, тема разговора зашла об образе "истеричной" женщины, вокруг которой строятся шутки и ситуативные неловкости.
"Пусть поднимут руки те женщины, которых никогда не называли "сумасшедшая" или "истеричка". Если бы мы оказались в одной комнате, мы бы точно заметили их количество", — многозначительно начинает разговор герцогиня.
Своим подкастом Меган Маркл хотела сказать, что, если женщина находится в излишне эмоциональном состоянии — значит ей нужна помощь профессионала. Герцогиня призналась, что ее собственный супруг принц Гарри отправил ее к психологу на лечение. Так, она смогла пройти свой истеричный период, когда не справлялась с собственными чувствами.
Неудивительно, что Меган потребовалась помощь психолога. Напомним, что бывшая актриса не поладила с королевской семьей. Даже рождение наследников не тронуло лед в отношениях некровных родственников.