Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
партнеры
Вторник
27 сентября
Лента новостей
13:25
Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах
13:23
Послеродовая депрессия, неудачный брак с грузином и тайная личная жизнь: что стало с Надеждой Михалковой
12:50
Не выходит в свет: после слухов о беременности Собчак поделилась важной новостью
11:57
Любовница Соколовского откровенно высказалась о борьбе с конкурентками
11:51
Мебель не по вкусу: Гузеева выиграла суд против дизайнера своей квартиры
11:43
Умер прославленный российский музыковед Гинзбург
11:02
Уход из дома и кредиты: дочь Конкина оставила много вопросов после смерти
11:00
Россиян предупредили о росте мошенничества на рынке недвижимости
09:44
"Как будто проклятие": сэкономившему на свадьбе Прилучному предрекли развод
09:33
Как оспорить слишком высокие взносы в СНТ
09:00
В Москве рухнул спрос на просторные квартиры
08:55
Устроивший скандал Ярушин наплевал на роман Давы и Краймбрери
08:10
Жене иноагента тут не место: из Русского музея спешно убрали портрет Пугачевой после демарша Галкина
06:09
Милейшие выдры обнимаются и держатся за руки (видео)
04:54
Новая норма: "квадрат" от 300 тыс. рублей
02:36
Голодный осьминог проявил мастерство охотника – видео
00:14
Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать 27 сентября
22:04
Стрелок из психушки: кем был ижевский убийца Артем Казанцев
21:24
"Фантастические цифры": Басков сделал замеры между ног
20:42
Таращит глаза и ломает пальцы: Сотникову кособочит после пластики
19:51
Вперед за грибами! Куда отправиться на "тихую охоту" в Подмосковье
19:43
Гадкие происки Маркл: тяжелобольную Миддлтон накрыл приступ удушья
18:36
"Заключение нового брака": 84-летняя Федосеева-Шукшина принимает поздравления
18:29
Родила и бросила: многодетную звезду "Универа" постигла тяжелая участь
17:12
"Омертвление тканей и инфекция": врач предсказал Зеленскому потерю органа
16:38
"Долго не отпускали": проводы отмучившегося Краско растянулись на все выходные
16:09
Без сознания: жизнь разрезанного Солнцева висит на волоске
15:36
Звери! Почерневшего Диброва нашли в другой стране с окровавленным лицом
15:02
Доронина избавилась от двойни, а вторая жена подарила дочерей: личная жизнь Олега Басилашвили
14:56
"Смелее, Алина": Неопытная Загитова показала грудь женатому мужчине
14:56
Сына Высоцкой и Кончаловского нашли с перекошенным лицом
14:49
"Мозг начинает паниковать": обезображенная Седокова взвыла из-за болезни
14:48
На трассе Курган – Тюмень разбился мотоциклист
14:40
Во Владивостоке подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета
14:25
В Ярославской области в аварии погибли четыре человека
14:14
Как получить перерасчет за ЖКХ: объяснил эксперт
14:14
"К сожалению, умерла": безответственный Ургант не уследил за дочкой
14:10
В ХМАО произошел пожар на складе отходов лесного производства
13:27
Беременная Орлова с глубоким вырезом покрутила перед подписчиками животом
13:05
"Пять месяцев не было и опять": страдающая от боли Кудрявцева призналась в недуге
12:52
Вооруженное нападение на школу в Ижевске: главное
12:23
“С ровесником сына”: Сябитова захотела ласки молодых мальчиков
12:04
"Превратилась в шоу": ущемленный Крид публично оплевал Ивлееву
11:22
Ради внучки Сябитовой пришлось устроиться на вахту: Пашет без продыха
11:08
Есть погибшие: в Ижевске произошла стрельба в школе
11:01
"Виталий, спасибо": тихая дочь Якубовича огорошила фотографией с колыбелью
11:01
Меньше миллиона: в Подмосковье нашли дешевые квартиры
10:13
"По полной программе": специально привезенный в Москву дорогущий прибор спасает вдову Этуша
09:49
Россиянам предложили способ снижения налога на жилье
09:45
"Лобовое столкновение": уснувший за рулем Пригожин рассказал о страшной аварии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
Изуродованный сын Яковлевой вывалил друзьям яички с кулак: Отрезают уже
"Кина не будет": свинтившая под шумок патриотка Пересильд решила не возвращаться
"Долго не отпускали": проводы отмучившегося Краско растянулись на все выходные
"Со святыми упокой": пикантная шалость на крыше унесла Шаляпина на тот свет
"Заключение нового брака": 84-летняя Федосеева-Шукшина принимает поздравления
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Меган Маркл, Дэвид Бекхэм, принц Эндрю и король Карл III омрачили похороны Елизаветы II громкими скандалами.
прочитано 155 раз

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года. После десятидневного прощания подданные проводили монарха в последний путь. Однако дни скорби и сама траурная церемония обернулись рядом грандиозных скандалов, которые омрачили похороны главы государства.

ПО ТЕМЕ

Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

МЕГАН МАРКЛ

Конечно, центральной фигурой для британской прессы сразу после покойной королевы стала супруга принца Гарри Меган Маркл, которая вообще не должна была появляться на похоронах. Новый король Британии Карл III запретил своему сыну приезжать вместе с женой, которая пренебрежительно относится к монаршей семье.

Однако невестка главы государств ослушалась... И не просто так. Многие участники траурной церемонии заметили, что из-под одежды Меган Маркл торчит устройство, напоминающее микрофон. Некоторые предположили, что она шпионит за членами семьи, чтобы потом выпустить на телевидении авторский фильм.

Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

ДЭВИД БЕКХЭМ

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм стал олицетворением скандала, связанного с ужасной организацией похорон королевы Елизаветы II. Многим подданным пришлось почти сутки стоять в очереди, чтобы отдать дань уважения монарху.

Футболисту повезло чуть больше, он с двух часов ночи прождал всего 14 часов. Позже спортсмен рассказал журналистам, что видел в очереди людей за 90 лет. По данным Пятого канала, за время траурной процессии помощь медиков потребовалась более 700 человек.

Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com

ПРИНЦ ЭНДРЮ

Любимый сын королевы тоже оказался в эпицентре скандала. Еще до смерти Елизаветы II монарха обвинили в сексуальных преступлениях. Ему пришлось отказаться о участия в жизни семьи, чтобы не наводить тень на властную мать.

Однако и во время похорон публика не пощадила принца Эндрю. Один из британских подданных напал на монарха с криками и оскорблениями, когда он сопровождал гроб покойной матери. Нарушителя порядка в итоге скрутила полиция.

Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

КОРОЛЬ КАРЛ III

Наконец, сам наследник британского престола вляпался в дурную историю. Старший сын королевы начал исполнять ее обязанности сразу после смерти матери. Однако чрезмерная нагрузка и подавленное состояние сделали свое дело.

Во время одного из официальных мероприятий короля Карла III вывела из себя простая ручка. Изначально монарх допустил ошибку при подписи книги, а потом его ручка потекла. Монарх стал психовать и закатил публичную истерику.

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

К слову, ранее "Дни.ру" сообщали, что у нового короля Британии есть и другие странности. Карл III даже шокировал подданных некоторыми своими манерами.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2022, 13:25 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Доронина избавилась от двойни, а вторая жена подарила дочерей: личная жизнь Олега Басилашвили

Артисту не сразу повезло в любви
Шоу-бизнес

Звери! Почерневшего Диброва нашли в другой стране с окровавленным лицом

Ведущего не узнать
Политика

"Омертвление тканей и инфекция": врач предсказал Зеленскому потерю органа

Он разрушается
Шоу-бизнес

Гадкие происки Маркл: тяжелобольную Миддлтон накрыл приступ удушья

Принцессе пришлось тяжко

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Вперед за грибами! Куда отправиться на "тихую охоту" в Подмосковье
Во Владивостоке подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета
В ХМАО произошел пожар на складе отходов лесного производства
Есть погибшие: в Ижевске произошла стрельба в школе
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+