Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Меган Маркл, Дэвид Бекхэм, принц Эндрю и король Карл III омрачили похороны Елизаветы II громкими скандалами.

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года. После десятидневного прощания подданные проводили монарха в последний путь. Однако дни скорби и сама траурная церемония обернулись рядом грандиозных скандалов, которые омрачили похороны главы государства.

МЕГАН МАРКЛ

Конечно, центральной фигурой для британской прессы сразу после покойной королевы стала супруга принца Гарри Меган Маркл, которая вообще не должна была появляться на похоронах. Новый король Британии Карл III запретил своему сыну приезжать вместе с женой, которая пренебрежительно относится к монаршей семье.

Однако невестка главы государств ослушалась... И не просто так. Многие участники траурной церемонии заметили, что из-под одежды Меган Маркл торчит устройство, напоминающее микрофон. Некоторые предположили, что она шпионит за членами семьи, чтобы потом выпустить на телевидении авторский фильм.

ДЭВИД БЕКХЭМ

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм стал олицетворением скандала, связанного с ужасной организацией похорон королевы Елизаветы II. Многим подданным пришлось почти сутки стоять в очереди, чтобы отдать дань уважения монарху.

Футболисту повезло чуть больше, он с двух часов ночи прождал всего 14 часов. Позже спортсмен рассказал журналистам, что видел в очереди людей за 90 лет. По данным Пятого канала, за время траурной процессии помощь медиков потребовалась более 700 человек.

ПРИНЦ ЭНДРЮ

Любимый сын королевы тоже оказался в эпицентре скандала. Еще до смерти Елизаветы II монарха обвинили в сексуальных преступлениях. Ему пришлось отказаться о участия в жизни семьи, чтобы не наводить тень на властную мать.

Однако и во время похорон публика не пощадила принца Эндрю. Один из британских подданных напал на монарха с криками и оскорблениями, когда он сопровождал гроб покойной матери. Нарушителя порядка в итоге скрутила полиция.

КОРОЛЬ КАРЛ III

Наконец, сам наследник британского престола вляпался в дурную историю. Старший сын королевы начал исполнять ее обязанности сразу после смерти матери. Однако чрезмерная нагрузка и подавленное состояние сделали свое дело.

Во время одного из официальных мероприятий короля Карла III вывела из себя простая ручка. Изначально монарх допустил ошибку при подписи книги, а потом его ручка потекла. Монарх стал психовать и закатил публичную истерику.

К слову, ранее "Дни.ру" сообщали, что у нового короля Британии есть и другие странности. Карл III даже шокировал подданных некоторыми своими манерами.