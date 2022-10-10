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Певица Жасмин выселила детей из дома холодной осенью: Сукка

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Певица Жасмин выселила детей из дома холодной осенью: Сукка

Певица Жасмин поделилась с подписчиками необычным событием.
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В минувшее воскресенье православные Христиане вспоминали святого Иоанна Богослова. Как пишет Царьград, он считается самым загадочным из апостолов-евангелистов. Ну а приверженцы иудаизма 9 октября начали отмечать праздник Суккот. Об этом холодной осенью тепло сообщила певица Жасмин

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 Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Это особый праздник евреев, посвященный памяти скитания еврейского народа по пустыне. Специальный атрибут праздника — еврейский шалаш сукка. Это временное жилище, покрытое ветвями деревьев. По библейскому предписанию именно в нем евреи жили в пустыне, и в нем же должны провести неделю Суккот.

Отметим, формат шалаша подтолкнул человечество к созданию необычного типа недвижимости. Сейчас в моде бунгало или А-образные дома. Их можно быстро возвести на дачном участке в качестве гостевых. Дома-шалаши полностью отвечают стремлению людей к минимализму, но при этом не лишены уюта.

Певица Жасмин поделилась, как праздник Суккот проходит в ее семье. Мать троих детей выселила детей из домашних просторов в маленькую самодельную постройку. Так она прививает наследникам религиозную культуру.

"Мои дети очень любят этот праздник, им нравится строить шалаш, ужинать в нем и спать", — написала певица. Артистка добавила, что сама планирует провести этот день в культурно-религиозном центре в Жуковке.

Настоящее имя певицы Жасмин — Сара Шор. 44-летняя исполнительница замужем за бизнесменом Иланом Шор. Вместе пара с 2011 года, супруги воспитывают троих детей: Михаила (сын Жасмин от первого брака), Маргариту и Мирона.


Певица Жасмин. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
10 октября 2022, 09:46 Источник: Телеграм-канал певицы Жасмин ✓ Надежный источник

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