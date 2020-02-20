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Сара Львовна Жасмин (Шор)

Певица
Сара Львовна Жасмин (Шор)
  • Дата рождения: 12 октября 1977
  • Место рождения: Дербент, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Вячеслав Семендуев, Илан Шор
  • Дети: Михаил, Маргарита, Мирон

С детства будущая звезда мечтала стать переводчиком. Именно поэтому уже в старших классах она начала готовиться к поступлению на филологический факультет. Для продолжения учебы необходимо было ехать в Москву, но родители были категорически против такого варианта развития событий. Так Сара оказалась в медицинском колледже.

Во время учебы девушка начала активно заниматься музыкой, а также принимать участие в различных выступлениях местной команды КВН. После одного из концертов к Жасмин подошел известный бизнесмен Вячеслав Семендуев и предложил ей поработать с ним. Так и началась история любви молодых людей, а вместе с ней - музыкальная карьера Жасмин.

В браке с Семендуевым звезда прожила 10 лет, после чего супруги расстались. В прессу просочилась информация о том, что бывший муж неоднократно избивал певицу.

Осенью 2011-го она вышла замуж во второй раз. Новым супругом Жасмин стал еще один состоятельный предприниматель – молдаванин Илан Шор. В феврале 2012 года Жасмин родила дочь Маргариту, а в 2016-м - сына Мирона.

Обнажившаяся в спортзале Жасмин шокировала экстремальным преображением

Обнажившаяся в спортзале Жасмин шокировала экстремальным преображением
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"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука

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Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью

Настоящая звезда: Жасмин похвасталась красивой взрослой дочерью
В подмосковной Live Арене состоялось вручение XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. На красной дорожке собрался, кажется, весь российский шоу-бизнес. Певица Жасмин пришла на премию со своей 13-летней дочерью Маргаритой. "Ой, кака красавица-то получилась, кака удалась красавица-то!", – говорила баба Шура в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби".

Жасмин сделала резонансное заявление после свадьбы сына: Не доверяю в последнее время

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"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков

"Боюсь говорить": 47-летняя Жасмин ответила на вопрос про рождение внуков
В мае прошлого года певица Жасмин женила сына. Звездная мать устроила для 26-летнего Михаила и его 24-летней невесты Евы Хачатурян роскошную свадьбу по еврейским традициям. Правда, делать артистку бабушкой молодые не спешат... "У меня отличная сватья (мать жены сына – Прим.

Продюсер Дворцов раскрыл гонорары певицы Жасмин: Продолжает выступать по всей стране

Продюсер Дворцов раскрыл гонорары певицы Жасмин: Продолжает выступать по всей стране
Певица Жасмин завоевала популярность в начале 2000-х. Певица по сей день остается в центре внимания. Несмотря на то, что в последние годы она реже появляется в медиаполе и выпускает новые песни, интерес к ее творчеству не угас.

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Жасмин поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом!
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"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти

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