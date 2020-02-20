Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

С детства будущая звезда мечтала стать переводчиком. Именно поэтому уже в старших классах она начала готовиться к поступлению на филологический факультет. Для продолжения учебы необходимо было ехать в Москву, но родители были категорически против такого варианта развития событий. Так Сара оказалась в медицинском колледже.

Во время учебы девушка начала активно заниматься музыкой, а также принимать участие в различных выступлениях местной команды КВН. После одного из концертов к Жасмин подошел известный бизнесмен Вячеслав Семендуев и предложил ей поработать с ним. Так и началась история любви молодых людей, а вместе с ней - музыкальная карьера Жасмин.

В браке с Семендуевым звезда прожила 10 лет, после чего супруги расстались. В прессу просочилась информация о том, что бывший муж неоднократно избивал певицу.

Осенью 2011-го она вышла замуж во второй раз. Новым супругом Жасмин стал еще один состоятельный предприниматель – молдаванин Илан Шор. В феврале 2012 года Жасмин родила дочь Маргариту, а в 2016-м - сына Мирона.