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17 сентября
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Шоу-бизнес
"Совсем мало прожил": потерявшая мужа певица Жасмин поникла в трауре

"Совсем мало прожил": потерявшая мужа певица Жасмин поникла в трауре

Российская певица Жасмин оплакивает потерю любимого человека.
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17 сентября ее покойному отцу Льву Яковлевичу Манахимову могло бы исполниться 72 года. Певица Жасмин почтила память усопшего в личном блоге и призналась, что до сих пор не может пережить горе. Слезы льются рекой, будто бы смерть произошла совсем недавно.

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 Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Знаменитость надолго поникла в трауре, ее утрата невосполнима. Более 27 лет назад скончалась мать певицы, а в 2021-м по очереди отправились на тот свет ее бабушка и отец. Тогда осиротевшая вокалистка опустила руки, но со временем нашла лекарство для души в творчестве.

К счастью, пока рядом с артисткой остается супруг Илан Шор. В недалеком прошлом мужчине вынесли в суде приговор. Он едва не загремел в тюрьму, скрывался, был объявлен в международный розыск. В то время певица Жасмин потеряла мужа как опору семьи. И хотя физически избранник был далеко, мысленно звезда его не отпускала.

Отдушину поп-дива находит и в детях. Как писали "Дни.ру", старший сын недавно переехал от нее. Артистка любит наследника, но спуску ему не дает. Знаменитость уверена, что повзрослевший отпрыск должен ей всю жизнь.

Фанаты поддерживают певицу Жасмин всеми силами. В телеграм-канале они выразили звезде соболезнования относительно смерти отца. "Да, совсем мало прожил ваш папа, а ведь был такой веселый, жизнерадостный, очень жаль", — написали в комментариях.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Певица Жасмин. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2022, 15:17 Источник: Телеграм-канал певицы Жасмин ✓ Надежный источник
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