Замужняя Жасмин ублажила в постели сразу двух сексуальных красавцев

27 ноября состоялась премьера клипа Жасмин на песню "Сильней огня". Это первая сольная работа Жасмин с поэтом Михаилом Гуцериевым. Впервые певица сотрудничала и с режиссером клипа Сергеем Солодким. Известный клипмейкер уверяет, что отталкивался от строчки "Сильней горячий зной в твоей постели…", которая сразу натолкнула на визуальные образы.



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