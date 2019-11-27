Замужняя Жасмин ублажила в постели сразу двух сексуальных красавцев

Съемки клипа проходили в октябре в столице Израиля, где одну из главных ролей в клипе сыграл местный актер и преподаватель актерского мастерства Гал Бен Амара.
История об испепеляющих отношениях между мужчиной и женщиной, о страсти и ярких эмоциях развернулась в уникальном доме. Он построен по специальному дизайну и представляет интерес для различных мировых архитектурных журналов.
"Это интересная история, зрителю, я думаю, понравится. Они окунутся в два мира: в одном пара существует, они любят друг друга, ссорятся и мирятся; в другом — он ее предал, она хочет вернуть ему ту боль, которую он ей причинил. Он не хочет с этим мириться, но понимает, что уже слишком поздно", — рассказала о своих впечатлениях Жасмин.
В одной из сцен рожденной в строгой восточной семье артистке пришлось сниматься с двумя сексуальными красавцами в одной постели. Интересно, что на это скажет ее муж бизнесмен Илан Шор?
Ранее в интервью "Дни.ру" артистка жаловалась: "Супруг у меня очень ревнивый! До того, как я стала его женой, он следил за каждым моим шагом, за мужчинами, с которыми я общаюсь. Сейчас стал поспокойнее, немного расслабился. Но все равно, когда недавно с Денисом Клявером снимали клип на песню "Любовь-отрава", муж мне потом высказал: "Это что такое? Почему он к тебе так прижимается?" И эротическую фотосессию в мужском журнале он точно мне не разрешит".
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