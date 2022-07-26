Располневшей хрюшке Жасмин врезали под дых за безвкусицу: Выглядит жутко дешево!

Певица Жасмин удивила стилистов своим странным нарядом на светском мероприятии.

Российская певица Жасмин обладает роскошными женственными формами и всегда становится заметной и яркой в любом наряде на светских мероприятиях. Казалось бы, кашу маслом не испортишь. Но не тут то было.

Два месяца назад на премии RU.TV Жасмин появилась в странном наряде, которое заметили стилисты. 41-летний имиджмейкер Александр Рогов жестко раскритиковал певицу и других гостей мероприятия. Неудачным показалось то, что все участники подобрали наряды в цветах маджента — в тон ковровой дорожки и баннера. В результате гости слились с баннером и вообще оказались безвкусно одетыми. Но больше всего досталось певице Жасмин.

Она предстала перед гостями в черном платье с розовым воротником и пышными рукавами. Такой эксперимент от Жасмин не понравился Рогову.



"Она здесь похожа на хрюху из "Ну, погоди!" в тройном купальнике. Я сейчас имел ввиду не то, что она хрюха, а что купальник такой же", – отметил стилист.

Рогов добавил, что на самом деле у Жасмин красивая фигура, а платье ее лишь испортило. В другом наряде артистка могла бы выглядеть стройной и привлекательной.

"Выглядит все жутко дешево", – резюмировал Рогов.