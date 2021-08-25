После развода бывший муж Бородиной заедет в роскошную квартиру

Курбан Омаров показал свою новую квартиру.

Ксения Бородина и Курбан Омаров недавно развелись после шести лет брака. Как писали СМИ, после расторжения брака телеведущая решила оставить все имущество, включая огромный особняк в элитном подмосковном поселке, себе, а бывшего мужа – оставить с носом. Так ли это на самом деле, точно неизвестно. Однако бизнесмен без жилья не останется. Недавно он купил просторную квартиру.

В среду, 25 августа, Омаров опубликовал в "Инстаграм" снимки, продемонстрировав квадратные метры и дизайн-проект интерьера. По словам экс-супруга Бородиной, площадь квартиры составляет 130 квадратных метров. Он предположил, что ремонт займет примерно полгода. Однако бизнесмен планирует переехать до января 2022-го.

Также Омаров обратился к соседям. Он предупредил их, что в его квартире из-за ремонта будет шумно. Однако Курбан пообещал не сверлить по утрам, если соседи дадут ему по одной тысяче рублей. "Надо же как-то ремонт отбивать", – пошутил бывший муж телеведущей.

Подписчики оценили покупку Омарова и дизайн-проект квартиры. "Роскошно! Со вкусом!", "Шикарно!", "Молодец, парень! Браво!", "Все получится!", "Интерьер Арт-Деко семейный, никак не холостяка-брутала", – прокомментировали интернет-пользователи публикацию бизнесмена.

Ранее "Дни.ру" писали о ссоре между Курбаном Омаровым и Ксенией Бородиной. Конфликт начался в день их развода прямо в зале суда.