"Тряпка": раскрыта тайная зависимость Омарова

Почти две недели назад худшие опасения поклонников телеведущей подтвердились: Бородина и Омаров официально расторгли брак. С тех пор оба демонстрируют в своих соцсетях, что ни чуть не жалеют о случившемся. Курбан Омаров ранее не раз намекал на то, что супруга ограничивала его в различных моментах, теперь же мужчина чувствует себя вполне свободно и наслаждается жизнью.
Например, в Сторис своего инстаграм-аккаунта бизнесмен признался, что любит поесть всякие вредные снеки и сладости. Мужчина показал подписчикам, как ранним утром он в очередной раз поедает вредности и подчеркнул, что побороть зависимость вновь не получилось, впрочем, он еще раз попробует это сделать в следующий понедельник.
"Просто, чтобы вы знали, какая я тряпка," – иронично написал Омаров, засовывая руку в банку со сладостями.
Что касается самой Ксении Бородиной, то она прекрасно выглядит, тщательно следит за фигурой и, скорее всего, не позволяет себя подобных излишеств. После наделавшего шума развода телеведущая отдыхает с подругами и дочерьми, радуется жизни и продолжает наслаждаться любимой работой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что после расторжения брака с Курбаном Омаровым Ксению Бородину ткнули в больное место.
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