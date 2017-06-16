Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ксения Бородина родилась 8 марта 1983 года в Москве. Когда девочке был год, ее родители развелись. Детство она провела с бабушкой и дедушкой, но каждый год навещала мать и отца, живущих в Италии. Окончила частный лицей с углубленным изучением иностранных языков, поступила сразу на второй курс Института гостиничного менеджмента и туризма по специальности "менеджер по туризму".

Девушка мечтала быть телеведущей, поэтому активно рассылала резюме, участвовала в кастингах и пробах, но предложений не поступало. Разочаровавшись, она решила уехать в Италию. Бородина уже сидела в самолете, когда ей позвонили и пригласили на ТНТ в качестве ведущей реалити-шоу "Дом-2".

Что касается личной жизни, Ксения встречалась с солистом группы "Динамит" Леонидом Нарушенко, впоследствии погибшим в аварии. 8 августа 2008 года вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова, с которым познакомилась на Comedy Club. 10 июня 2009 года у них родилась дочь Маруся. 4 апреля 2011 года был оформлен развод.

Позже телеведущая состояла в близких отношениях с бывшими участниками "Дом-2" Оскаром Каримовым и Михаилом Терехиным. 3 июля 2015 года стала женой предпринимателя Курбана Омарова. Свадьба была назначена на 5 сентября, но церемонию пришлось перенести из-за беременности Ксении. 22 декабря 2015 года в одной из столичных клиник Бородина родила дочь и дала ей красивое имя Теона (Тея).