Первая жена врезала Омарову после его развода с Бородиной

Не так давно Курбан Омаров развелся с телеведущей Ксенией Бородиной. Казалось, что бизнесмен еще не отгоревал разрыв достаточно длительных отношений, как отца двоих детей заметили в компании его первой жены Аллы.
Алла сделала бывшему мужу и отцу ее сына значимый подарок – прыжок с парашютом. Омаров не скрывал, что боится высоты и переживает, что во время полета что-то может пойти не так.
Позже мужчина и его бывшая вывели все в шутку. Омаров сказал, что первая бывшая жена пытается таким способом избавится от него. Алла юмор не оценила. Несмотря на разногласия Курбан все же наконец-то сделал свой первый прыжок.
"Долгое время хранил себя, берег, а теперь, кажется, настал тот час, когда надо тратить все здоровье, которое накопилось" – философствует бывшей супруг экс-ведущей телепроекта "Дом-2".
Напомним, что Курбан Омаров и Ксения Бородина были в браке в течение шести лет. У пары родилась дочка. Девочке дали красивое имя – Теона.
Пару месяцев назад появились слухи, что в семье произошел разлад. Никто долгое время не давал комментариев по этому поводу. Все встало на свои места, когда Бородина объявила о разводе в своих социальных сетях. Причину она все-таки как и не назвала. Поклонникам остается только гадать, что же случилось у звездной пары.
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