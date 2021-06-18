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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото:www.instagram.com/ borodylia

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

В Сети то и дело появляются слухи о разладе в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова. "Дни.ру" постарались привести все подробности к общему знаменателю.
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Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились 3 июля 2015 года. Тогда ведущая "Дома-2" была уже беременна. Через несколько дней после свадьбы пара вместе со своими детьми от прошлых отношений отправились в медовый месяц в Турцию.

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22 декабря в семье родилась малышка Тея. Все было идеально, но периодически в Сети появлялись слухи о том, что муж Бородиной Омаров якобы сидит у нее на шее, а сама Ксения терпит измены. Тем не менее, пара вместе уже шесть лет.

Напомним, бизнесмену Курбану Омарову за 40 лет, он родом из Дагестана. От предыдущего романа у него есть сын Омар.

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Годовщина свадьбы по отдельности

Первую годовщину свадьбы Ксения Бородина и Курбан Омаров провели врозь. Уже тогда поползли слухи о его измене. Ведущая с подругами гуляла в загородном ресторане, а Курбан и вовсе улетел в Испанию с актрисой Анастасией Самбурской. Позже Бородина рассказала об изменах мужа и объявила о разводе. Поговаривали даже, что Омаров мог закрутить интрижку с Аленой Водонаевой на дружеской вечеринке. После этого в Сети разгорелся настоящий скандал. Тем не менее, через какое-то время семья смогла восстановиться. Ксения Бородина заявила, что все простила Курбану Омарову.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Снова развод?

В последнее время новости о размолвке в паре стали появляться все чаще. СМИ пестрят заголовками о том, что отношения ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова зашли в тупик. Сами селебритис молчат на этот счет и не спешат опровергать слухи.

На днях появилась очередная информационная статья о том, что бывшая участница "Дома-2" Лера Фрост якобы увела Курбана Омарова из семьи. Пару видели в одной компании. Звезда не стала молчать и подтвердила, что брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова действительно не клеится.

Фрост заявила, что любви у Бородиной и Омарова уже нет. Бывшая участница "Дома-2" уверена, что Ксения Бородина допекла Курбана Омарова своей ревностью и загнала его в тиски.

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Беременность

На фоне сплетен о том, что Ксения Бородина и Курбан Омаров разводятся, в тусовке заговорили, что ведущая может быть беременна. Причем отцом ребенка мог оказаться якобы даже не Курбан. Об этом ранее писали "Дни.ру". Сам же бизнесмен в шутку или нет взял да подтвердил беременность своей пока еще официальной жены.

Фото:www.instagram.com/ borodylia

Мужчина мечты

На днях Ксения Бородина рассказала в своем "Инстаграм", что у нее не было идеального отца, о чем она безумно жалеет. По словам Бородиной, мужчиной мечты в плане отцовства для нее всегда был морской царь из мультфильма "Русалочка".

Курбану Омарову, конечно, до него далеко... Возможно поэтому ведущая не может добиться идиллии в семейных отношений, так как из детства за ней тянется множество психотравм. Бородина написала, что за всю жизнь у нее нет ни одной фото с папой.

"Я всегда мечтала о таком отце, который переживает, заботится и любит безгранично", – написала Бородина.

Итак, пока опровержений о предстоящем разводе, как и о беременности, от пары не поступало. Многие фанаты считают, что новости о разладе являются очередным пиар-ходом. Так или иначе, поклонники замерли в ожидании грандиозной развязки отношений Ксении Бородиной и Курбана Омарова. СМИ же остается только собирать и анализировать факты и следить за развитием событий.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 00:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ТИНА
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Ну они совершенно не подходят к друг другуПравда и не знаю,кому вообще может подойти этот Курбан У него по морде скажешь,что это не семьянин и им никогда не будету ,если они разбегутся,то это будет самый лучший вариант,
1

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